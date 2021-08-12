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Общество12 августа 2021 14:32

«На работу едет на десятке, свою девятку завести не смог»: посмотрите, как сотрудники могилевского домстройкомбината поздравили коллег с Днем строителя

Они сняли клип по мотивам суперхита «Мальчик на девятке» группы Dead Blonde. Кажется, его можно смотреть бесконечно
Григорий ГРИБОВ
«На работу едет на десятке, свою девятку завести не смог»: посмотрите, как сотрудники могилевского домстройкомбината поздравили коллег с Днем строителя.

«На работу едет на десятке, свою девятку завести не смог»: посмотрите, как сотрудники могилевского домстройкомбината поздравили коллег с Днем строителя.

Креативно поздравили коллег с Днем строителя сотрудники могилевского домстройкомбината. Они сняли клип по мотивам суперхита «Мальчик на девятке» группы Dead Blonde. Кажется, его можно смотреть бесконечно!

Ролик, конечно же, про любовь. Главная героиня рассказывает в песне историю своих отношений с другим «преданным сотрудником ДСК». Не забывают в клипе и о буднях могилевских строителей.

В комментариях можно почитать, что строители такое поздравление оценили, а клип уже набрал почти 40 тысяч просмотров.

«На работу едет на десятке, свою девятку завести не смог»: посмотрите, как сотрудники могилевского домстройкомбината поздравили коллег с Днем строителя
Они сняли клип по мотивам суперхита «Мальчик на девятке» группы Dead Blonde. Кажется, его можно смотреть бесконечно