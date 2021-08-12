«На работу едет на десятке, свою девятку завести не смог»: посмотрите, как сотрудники могилевского домстройкомбината поздравили коллег с Днем строителя.

Креативно поздравили коллег с Днем строителя сотрудники могилевского домстройкомбината. Они сняли клип по мотивам суперхита «Мальчик на девятке» группы Dead Blonde. Кажется, его можно смотреть бесконечно!

Ролик, конечно же, про любовь. Главная героиня рассказывает в песне историю своих отношений с другим «преданным сотрудником ДСК». Не забывают в клипе и о буднях могилевских строителей.

В комментариях можно почитать, что строители такое поздравление оценили, а клип уже набрал почти 40 тысяч просмотров.