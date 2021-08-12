Ученые: вакцина Pfizer менее эффективна при дельта-штамме, чем Moderna. Фото: Pexels

Вакцина от компании Moderna оказалась более эффективной при дельта-штамме COVID-19, чем Pfizer, показав защиту в 76% против 42%. Результаты соответствующего исследования размещены на сайте MedRxiv.

Ученые США проверили эффективность вакцин Moderna либо Pfizer – всего в исследовании приняли участие около 180 тысяч человек. Исследование проводилось в несколько этапов с января по июль 2021 года. Цель исследования – проследить эффективность вакцины в динамике с течением времени.

Обе вакцины оказались эффективными против коронавируса, сообщили ученые. По результатам исследования, эффективность Moderna составляла 86%, а эффективность Pfizer — 76%.

При этом эффективность обеих вакцин снизилась в июле на фоне распространения нового штамма дельта.

Ученые также отметили, что случаи заболевания у той группы людей, которая была вакцинировалась Moderna, встречались значительно реже. С другой стороны, число госпитализаций было примерно равным в обеих группах.

– Если рассматривать все случаи вместе, то Moderna обеспечивает двукратное снижение риска заражения после вакцинации по сравнению с Pfizer, — резюмировали ученые.

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины «Спутник V» составляет 83%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко – о вакцинации: «Принудиловки быть не должно»

Президент отметил, что, если человек хочет вакцинироваться, то пусть вакцинируется, если не хочет, то не надо (подробности).