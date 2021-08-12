Родник Иоанна Крестителя - криница Святого Яна: вода лечит от многих недугов, хворей и помогает женщинам забеременеть

Температура воды - около четырех градусов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй в нашем сегодняшнем маршруте может быть действительно назван целебным. Находится он на Глуботчине, недалеко от деревни Черневичи. Надо сказать, что дорога от первой криницы в деревне Сороки до второго родника прошла незаметно: два наших Tiguan от генерального партнера проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» не только резвые и невероятно комфортные - путешествуем с максимальным удобством, что там говорить!

Родник Иоанна Крестителя находится на Глуботчине. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Оказавшись на месте, о самом роднике и месте, где он находится, вновь просим рассказать нам кандидата исторических наук Дмитрия Скворчевского.

- Многие паломники и верующие полагают, что вода в кринице чудодейственна, лечит множество самых разных недугов и болезней. Считается, что вода в роднике помогает тем женщинам, которые хотят забеременеть. Источник называется по-разному: родник Иоанна Крестителя, Криница Святого Яна, святой Иоановский источник. Расположен он на территории Миорского района и изначально был освящен католическим приходом деревни Черневичи в честь Святого Иоанна, тогда же рядом с ним была обустроена католическая часовня. В советское время часовня была разрушена. В наши дни святыня относится к Черневичскому православному храму Спасо-Параскевы-Пятницы. Около пятнадцати-двадцати лет назад над источником, который теперь официально именуется источником Иоанна Крестителя, вновь отстроена часовня. Вода пресная, она постоянно появляется из-под земли, не пересыхает ни в зной, ни в сильную жару. А зимой родник не замерзает, даже в сильный мороз. Вода в любую пору года кристально чиста, а ее температура никогда не превышает 10°С.

Кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Родник берет начало из-под горы на окраине леса, а затем достигает ширину около одного метра, вода стекает вниз и впадает в пойму реки Авута. На выходе из часовни источник взят в трубу и откуда льется водопадом. Природа здесь нетронута, буйная пышная зелень, воздух такой ароматный - в этом месте нельзя не сфотографироваться на память. Фото летят в инстаграм - благо, что даже в таком отдаленном от городской суеты месте мобильный интернет от коммуникационного партнера проекта «Родники Беларуси» не просто работает - летает. Некоторые фотографии - вы их сейчас видите в этом материале – тоже размещаются быстро и четко.

Певица Искуи Абалян. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый из участников экспедиции «Комсомолки» набирает в заранее приготовленные бутылочки воду из Иоановского источника, не остается в стороне и путешествующая с нами сегодня заслуженная артистка Беларуси, певица Искуи Абалян. Она тоже набирает воду.

- Чуть дальше, внизу - обустроенная купель, - говорю я.

Вода очень холодная. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мы с Искуи спускаемся к ней.

- Вода очень холодная, сейчас, думаю, градуса четыре, не больше, - говорит певица, которая окунуться не решилась, но помочить стопы - вполне. – Здесь такой запах невероятный, я сразу вспоминаю детство, пионерский лагерь, там тоже был такой аромат – всего и сразу: зелени, земли, шишек. А здесь еще и свежесть, идущая от воды.

Продолжаем экспедицию «Родники Беларуси». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Место действительно из числа тех, в которые хочется возвращаться и возвращаться! Но – едем дальше: впереди нас ждет родник, третий в рамках сегодняшнего этапа нашего проекта. Находится криница около деревни Краснолучка.