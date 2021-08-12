Александр Косинец - президенту: В Беларуси не получилось сделать аналог «Спутника»

Александр Косинец признался: в стране не получилось сделать аналог «Спутника».

Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа посетил предприятие «БелВитунифарм», где планируется организовать производство белорусской вакцины от коронавируса. На совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом. Президенту рассказали о том, как продвигается создание белорусской вакцины от коронавируса. Выяснилось, что создать аналог российского «Спутника» в Беларуси не получилось:

- Здесь полностью налажена система производства. Здесь от начала до завершения должна она производиться. И перевозить ее никуда не надо. И параллельно, когда будет построено здание, будет производиться по классическому пути инактивированная вакцина – только в больших объемах, - доложил Александру Лукашенко помощник президента Александр Косинец.

- Инактивированная – это не та, что в России? – уточнил Лукашенко.

- Нет. Александр Григорьевич, тот не получился вариант. Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии получил культуру клеток, получил аденовирус первого введения, второго, не смогли…

- Ну ладно, не ругайся матом, там разберемся.

- Не буду ругаться, хорошо, ответил Косинец.

Инактивированная вакцина (или «убитая» вакцина) состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Это старая и хорошо изученная технология. Но есть и недостаток инактивированных вакцин: имунный ответ может быть короче - то есть антитела будут быстрее пропадать, и нужно будет делать ревакцинацию. По такому принципу работает китайская вакцина, которую применяют в Беларуси. Российский «Спутник» работает по другому принципу: он разработан на основе аденовируса, который является «транспортным средством», доставляющим в клетки человека отдельный ген (белка S) коронавируса.

Еще один вид вакцин - мРНК-вакцины, по этому принципу работают вакцины Pfizer и Moderna.