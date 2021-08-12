Задержан экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель «Говори правду», Андрей Дмитриев. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Силовики 12 августа задержали сопредседателя общественного объединения «Говори правду», члена оргкомитета по созданию «Нашей партии», кандидата в президенты на выборах 2020 года Андрея Дмитриева, сообщает БелаПАН. Этот факт агентству подтвердила сопредседатель «Говори правду» Татьяна Короткевич. Представители какого конкретно ведомства задержали Дмитриева, а также где он сейчас находится, ей не известно.

- Есть подозрение, что [задерживали] те же, что и работали вчера с делегатами «Схода», — предположила Короткевич.

В 2020 году Андрей Дмитриев участвовал в президентских выборах. По официальным данным он набрал 1,21% голосов. Среди прочего Дмитриев также является активистом платформы «Сход». 11 августа, по информации правозащитников, прошли обыски по меньшей мере у 22 активистов «Схода». Сообщалось, что большинство отпустили после допроса.

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Кандидат в президенты Андрей Дмитриев: «Если скажут: «Снимаешься - Бабарико и Тихановский выходят на свободу», - не раздумывая, выйду из гонки». Накануне выборов мы встретились с кандидатами в президенты Беларуси и задали семь одинаковых вопросов о том, какие цели они преследуют в этой гонке