Сидел на рельсах пьяный: на железной дороге в Молодечненском районе погиб 18-летний парень

В Молодечненском районе на железной дороге погиб 18-летний парень. Фото: Pexels

В Молодечненском районе 10 августа на железной дороге насмерть травмирован 18-летний парень. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, грузовой поезд двигался в направлении Молодечно. Машинист заметил сидящего на рельсах человека, подал звуковой сигнал, предпринял попытку экстренного торможения, но остановить поезд вовремя не удалось – поезд наехал на молодого человека, который погиб на месте.

– Летальный исход был зафиксирован медиками, которые прибыли на место происшествия. Погибшим оказался безработный житель Сморгони 2003 года рождения. Как установлено, молодой человек накануне выпивал спиртное, – сообщили в УВД.

По факту происшествия проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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