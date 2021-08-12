Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 августа 2021 года: более тысячи новых случаев и 10 смертей за сутки

Статистика по коронавирусу на четверг 12 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

За минувшие сутки было выявлено 1175 новых случаев заражения COVID-19, Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу на 12 августа в своем telegram-канале.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 457 422 человека.

В Минздраве сообщили, что за последние сутки после проведенного лечения из больниц были выписаны 1 350 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 572 пациента, - рассказали в Минздраве.

Там также отметили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего с начала пандемии было проведено 7 млн. 483 тыс. 668 тестов, за последние сутки – 19 тыс. 766 тестов.

В Минздраве сообщили, что первую дозу вакцины против COVID-19 получили уже более 1,48 миллиона человек, из них более 1,16 млн человек прошли полный курс вакцинации.

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В свою очередь, глава Минздрава России Михаил Мурашко накануне сообщил, что эффективность «Спутника V» составляет 83% (подробности).

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Президент добавил, что на сегодняшний день нет глобальных поводов для беспокойства (подробности).