Следственный комитет Беларуси подтвердил задержание Игоря Лещени

В СК подтвердили факт задержания бывшего посла в Беларуси Игоря Лещени. Фото: БелТА

Следователи подтвердили факт задержания бывшего посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени, с ним проводятся следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя УСК по Минску Екатерину Гарлинскую.

Игорь Лещеня задержан правоохранительными органами в рамках расследования управлением Следственного комитета по Минску уголовного дела по факту массовых беспорядков на территории столицы. В настоящий момент с ним проводятся следственные действия.

– Следователями исследуется информация о причастности Игоря Лещени к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок. В настоящий момент с участием задержанного проводятся следственные действия, – сообщила Гарлинская.

В августе 2020 года Лещеня поддержал протесты в Беларуси, а через некоторое время подал заявление об отставке. В сентябре 2020 года три бывших посла Беларуси были лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу по решению президент Беларуси Александра Лукашенко.

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В среду, 11 августа, у Лещени прошел обыск (подробности).