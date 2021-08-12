Минздрав Беларуси сообщил о заражениях коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна». Кадр из презентационного ролика лагеря.

- В связи с регистрацией случаев COVID-19 у детей, находящихся в оздоровительном центре «Лесная поляна» (Сморгонь), специалисты учреждений здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Гродненской области, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения проводят эпидемиологическое расследование, сообщает Минздрав Беларуси.

Для организации помощи в центр прибыли - заместитель министра-главный государственный врач Александр Тарасенко, начальник управления здравоохранения Гродненской области Людмила Кеда, главный внештатный детский инфекционист Минздрава, завкафедрой детских инфекционных болезней БГМУ Оксана Романова, инфекционисты и эпидемиологи области.

Все пациенты с COVID-19 выявлены, проведено тестирование и всех контактных. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов. В центре проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения всех респираторных инфекций, в том числе COVID-19. Дети и взрослые, у которых выявлены признаки заболевания, получают лечение и медицинскую помощь.

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