Стало известно, когда белорусскую вакцину от коронавируса пустят в «гражданский оборот»

Дмитрий Пиневич пояснил, что в Минздраве думают над тем, как масштабировать и сделать белорусскую вакцину качественной, безопасной и экономически выгодной. Фото: Минздрав

Общаясь с журналистами после совещания на «БелВитунифарме», глава Минздрава рассказал подробности о белорусской вакцине от коронавируса, информирует телеграм-канал ведомства.

Так по словам Дмитрия Пиневича, отечественную вакцину от «ковида» планируется «выпустить в гражданский оборот» в 2023-ем году.

- Когда обговаривается тот или иной шаг, нами разу определяться, каким образом он будет оцениваться в конце 2022-го года, - прокомментировал министр.

Также глава Минздрава уточнил, что в разработке и создании белорусской вакцины от коронавируса участвует комплексная рабочая группа, в составе которой специалисты различных областей - вирусологи, эпидемиологи, специалисты по фарминдустрии, проектировщики, а также иные эксперты.

В завершение Пиневич заметил, что в Беларуси задумались над тем, как можно масштабировать отечественный препарат сразу же, как только был получен лабораторно подтвержденный прототип вакцины.

- Мы сразу начали думать над возможностью масштабирования вакцины, чтобы она получилась качественной, безопасной и экономически выгодной, - заключил министр здравоохранения.

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