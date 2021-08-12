В Беларуси не исключают, что нелегалы могут пытаться пробраться и в Россию

Фото: ГПК Беларуси

Не исключено, что россияне задержали на своей территории нелегальных мигрантов, прибывших с территории Беларуси. Об этом пишет Sputnik со ссылкой на слова председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо.

Ранее сообщалось о задержании на территории Смоленской области сразу нескольких групп нелегальных мигрантов, незаконно проникших на территорию России через Беларусь, среди них граждане Сирии и Египта.

– Я такими данными о задержании нелегалов не располагаю на официальном уровне. Возможно, и было. Не исключаю. Белорусских пограничников на российском участке не было, нет и, думаю, не будет, – сообщил Лаппо.

Он также отметил, что у белорусских пограничников с российской стороной давно налажено тесное сотрудничество – два раза в год проводятся совместные заседания коллегий, обсуждаются наиболее актуальные проблемы.

– Наша задача: охранять границу Союзного государства, и мы с ней справляемся, – подчеркнул председатель ГПК.

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Будет ли на границе построен забор – неизвестно (подробности).