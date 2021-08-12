В Речице сотрудница отдела охраны вытащила аиста из резервуара с мазутом: вот почему птице придется восстанавливаться четыре года

Аиста, который упал в резервуар с мазутом, спасли в Речице. Фото: Речицкое отделение охраны.

Сотрудница Речицкого отдела охраны Оксана Данилович спасла аиста. Подробности рассказали в МВД. Птица упала в резервуар с отходами нефтепродуктов. Оксана Данилович охраняла объект, где расположен этот резервуар. Когда девушка обходила территорию, она увидела странное движение в резервуаре. Оказалось, туда каким-то образом попал аист. Белая птица полностью увязла в мазуте и стала вся черного цвета.

Оксане удалось дотянуться до аиста, схватить его за крыло и подтянуть к краю резервуара.

-Подошла, взяла за крыло и вытащила его на песок. Потом взяла лежащую на траве ветошь, завернула его и отнесла в лабораторию, чтобы отмыть. Утром отвезла в приют его, - рассказала Оксана Данилович.

Птица была настолько измучена, что даже не сопротивлялась, когда ее пытались отмыть от мазута. Фото: Речицкое отделение охраны.

Аист был настолько обессилен, что даже не сопротивлялся тем манипуляциям, что проводили с ним люди. Первую помощь птице оказали в частном приюте для пострадавших животных «Островок в Речице», а потом отвезли его в частное учреждение «Охрана природы» в Осиповичах. Там помогают попавшим в беду птицам.

Сначала аиста передали в частный приют для пострадавших животных «Островок в Речице», где ему оказали квалифицированную помощь. А после спасённый переехал в частное учреждение «Охрана природы», расположенное в Осиповичах, которое помогает диким птицам, попавшим в беду.

Аисту придется провести в приюте около четырех лет, пока не сменится все оперение, в которое въелись нефтепродукты. Фото: Речицкое отделение охраны.

Директор «Охраны природы» Жанна Столярова считает, что в дикую природу аист сможет вернуться через четыре года. Столько времени понадобится, чтобы у него полностью сменились перья, пропитанные мазутом. А пока белые аист остается черным.

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