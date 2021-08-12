«Крым входит в состав Союзного государства»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о признании Крыма

Лавров указал на Договор о Союзном государстве 1999-го года. Фото: Sputnik

«Комсомолка» сообщала о том, что во время «Большого разговора с президентом» в понедельник, 9 августа, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским.

- Я отвечают публично: это произойдет тогда, когда последний российский олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет, - сказал он.

Позже высказывание Лукашенко прокомментировал глава российского МИДа, сообщил ТАСС.

По словам Сергея Лаврова, территория Крыма находится в составе Союзного государства как территория России. Российский министр пояснил, что это содержится в российском законодательстве.

Кроме того, Лавров заметил, что это закреплено действующим с 1999-го года Договоре о Союзном государстве Беларуси и России.

- У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями, - резюмировал глава МИД России.

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