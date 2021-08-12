Сейм Латвии одобрил режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью.

- При необходимости Кабинет министров может принять решение запросить международную помощь через Механизм гражданской защиты ЕС, НАТО, а также другие организации и платформы международного сотрудничества, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, правительство Латвии на заседании 10 августа объявило режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью — в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и городе Даугавпилс.

Режим ЧС будет действовать до 10 ноября. Пограничникам разрешено использовать физическую силу и спецсредства для незамедлительного возвращения лиц, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси.

На помощь пограничникам направлены армия и полиция. Им разрешено приказывать нелегалам отправляться назад в Беларусь, контролировать исполнение таких приказов, а также «производить необходимые мероприятия, чтобы мигранты возвращались в Беларусь».

За минувшие сутки в Латвию не пустили 91 мигранта

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