Родник с несколькими названиями: «под Краснолучкой», «Святая криница», «Три ключа». И удивительная легенда, связанная с ним

Проверили машины даже на дорогах глухого леса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По пути на третий запланированный нами к посещению родник в наши планы вмешался дождь. Даже не дождь - настоящий ливень! Вода - стеной, но экспедиция есть экспедиция - мчимся по трассе, благо даже такой экстрим нашим Tiguan от генерального партнера проекта СООО «Атлант-М Фарцойгхандель» не страшен от слова совсем! А вот когда свернули с трасы на гравийку, а затем просто на лесную дорогу - тут уже начали петлять, крутиться. Заплутать - не заплутали: навигатор с интернетом от МТС и тут доказал: с ним можно ехать куда угодно. Подъезжаем уже к самому месту, где находится родник: дождь явно сбавляет обороты, утихает. Пользуясь благоприятным моментом, прошу кандидата исторических наук рассказать о роднике, связанных с ним легендах.

- Надо сказать, что названий у этого родника сразу несколько: «под Краснолучкой», «Святая криница», «Три ключа», «Пресвятой Богородицы три ключа». Первое название связано, понятное дело, с близлежащей деревней, она здесь неподалеку - деревня Краснолучка Лепельского района Витебской области. Легенд о роднике несколько, основная, объясняющая название родник «Пресвятой Богородицы три ключа» – следующая: в стародавние времена в этих краях жил человек, у которого была слепая дочь. Во сне ему явилась Матерь Божия и велела: «Иди с дочкой к святым источникам, омойте лицо девушки и ее глаза святой водой, и станет она видеть, прозреет».

Отец с точностью выполнил наказ, а дочь в результате исцелилась полностью, стала зрячей. В знак благодарности отец поставил на святых источниках деревянный храм в честь Пресвятой Богородицы. В этом храме находилась чудотворная икона Божией Матери. По легенде, через некоторое время храм сгорел, но икону огонь не тронул, она осталась невредимой. На пепелище верующие возвели новую открытую часовню, установили в ней святую икону. К часовне стекалась вода из трех ключей, где люди ее брали под святой иконой. В 1960-е годы часовня была сожжена, икона утеряна. Лишь в последние десятилетия родник был приведен в порядок, отстроена купель. Сегодня родник собирает множество паломников, верующих, люди едут сюда со всей Беларуси.

Мы, как и всегда, берем пробы воды. Вечерний лес, кажется, готов убаюкать. Время сегодня не просто прошло незаметно - пролетело, как один миг! Действительно, родники нашей страны – такие разные, каждый со своей историей (иногда даже и не одной). Это те места, куда можно и нужно ездить. Бывать. Эмоций и впечатлений - множество, ну а о результатах всех взятых нами сегодня проб воды мы обязательно расскажем через некоторое время, сразу, как только получим их из лабораторий. Следите за сайтом kp.by и печатной «Комсомолкой».