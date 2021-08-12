Белорусы работают в наркобизнесе семьями: еще одну семейную пару, которая торговала наркотиками, поймала милиция

Муж и жена из Витебска вместе работали в наркобизнесе, их задержали. Фото: УВД.

В Витебске задержали семейную пару, которая занималась продажей наркотиков. Как рассказали в УВД Витебского облисполкома, вначале задержали 35-летнего мужчину, у которого в автомобиле нашли более полукилограмма марихуаны. Оказалось, наркотическое вещество он вез, чтобы продавать в Витебской и Минской областях.

Потом в поле зрения милиции попала 22-летняя жена задержанного. Она помогала мужу расфасовывать наркотики и продавать их.

-В доме супругов хранились предназначенное для сбыта особо опасное психотропное вещество параметил-эфедрон, массой 50 граммов, марихуана. Изъяты специальные весы, упаковочные материалы, компьютерная техника, приспособления для употребления наркотиков, - рассказали в УВД.

Вместе с супругами работали двое молодых людей, одному из которых 24 года, второму 27 лет. Они делали закладки с параметил-эфедроном и альфа-PVP (это сильнодействующие наркотические вещества) в Витебске и Витебском районе.

-Задержанные являлись хорошо организованной и законспирированной преступной группой, которая отвечала за большой участок сбыта запрещенных веществ не только на Витебщине, но и практически по всей Беларуси, - сообщает УВД.

Это не первый случай, когда наркобизнес становится семейным бизнесом белорусов. Так, в Минске молодая девушка и ее бывший муж работали «тестировщиками» наркотиков. Они должны были употреблять психотропы, а потом описывать на специальных ресурсах, какой эффект получили. За закладками с наркотиками они ходили, взяв с собой маленького сына.

Еще одна пара попалась в Минске. Муж и жена приехали в столицу из Бреста и решили подработать, занявшись расфасовкой наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«До задержания употреблял раз-два в месяц»: как в Минске за наркотики судят Тиму Белорусских и что рассказал певец о себе и семье

Тиме Белорусских, настоящее имя которого Тимофей Морозов, и его другу Антону Кривецкому грозит до 5 лет лишения свободы, их задержали с гашишем и амфетамином. ПОДРОБНОСТИ.

Стало известно, кому в Беларуси можно легально изготавливать и хранить наркотики и в каком количестве

Министерство здравоохранения определило перечень наркотических средств, которые могут легально изготавливаться и храниться юридическими лицами. ПОДРОБНОСТИ.