Умер восстановивший Троицкое предместье в Минске, автор скульптур в Минске, Слуцке и Лиде - архитектор Багласов

Умер архитектор, восстановивший Троицкое предместье. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Белорусском союзе архитекторов сообщили о смерти белорусского архитектора Сергея Багласова. Сообщается, что Багласов умер 12 августа скоропостижно на 72-ом году жизни.

Родился Сергей Багласов в 1949-ом году в Могилеве. В 1971-ом году окончил БПИ. Затем трудился в Академии наук Беларуси и «Белреставрации», также на протяжении жизни работал в проектных мастерских и «Мінскай спадчыне».

Самые значимые работы архитектора Багласова - это реставрация, реконструкция, приспособление и благоустройство Троицкого предместья Минска, проект регенерации исторического центра Минска. Им же были созданы проекты по реставрации, приспособлению и восстановлению торговых рядов на площади Свободы, городской ратуши Минска, гостиницы «Европа», а также церкви Святого духа.

Архитектор Сергей Багласов умер в возрасте 71 года. Фото: БСА

- Во всех работах с «восьмидесятых» годов до нашего времени Сергей Георгиевич был душой, автором и научным руководителем авторских коллективов, которые воссоздавали исторический центр Минска, - подчеркнули в Белорусском союзе архитекторов.

Архитектурно-скульптурные композиции Багласова украшают Минск («Войт», «Городские весы» и «Обретение иконы» в Верхнем городе), Заславль (памятник князю Изяславу), Слуцк (памятники княгине Анастасии Слуцкой) и Лиду (памятник князю Гедимину).

- Память о большом мастере архитектуры, который увековечил себя в воссоздании и реставрации зданий исторического центра Минска, навсегда сохраниться в сердцах коллег и всех минчан, - выразили соболезнования в Белорусском союзе архитекторов.

Также в БСА сказали, что память о Сергее Багласове будет увековечена в мемориальных табличках на фасадах зданий, созданных по его проектам.

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