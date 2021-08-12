Переболевшие COVID-19 превращаются в зомби: не мерзнут и не чувствуют боли

Перенесшие ковид показывают странные реакции, утверждают исследователи из США - у них снижается чувствительность к боли и холоду. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Неожиданное последствие коронавирусной инфекции выявили ученые Аппалачского государственного университета (США, Северная Каролина). Исследователи изучили влияние перенесенного ковида на симпатическую нервную систему. О подробностях и результатах эксперимента рассказывает Медицина и Наука.

В эксперименте приняли участие 16 добровольцев, перенесших в легкой форме ковид и 14 человек, не болевших COVID-19. Все эти люди были в возрасте 21-22 лет.

Испытуемых тестировали, чтобы определить уровень болевого порога. Им вживляли электроды в область малоберцового нерва и подкожно и на несколько минут опускали пальцы их рук в ледяную воду. Такой способ называется «игольчатая электромиография», он используется для измерения электрической активности мышц и скорости прохождения нервных импульсов.

Оказалось, что те, кто перенес ковид, демонстрируют значительное снижение реакции на холод. Восприимчивость перенесших коронавирусную инфекцию к боли также оказалась намного слабее по сравнению с добровольцами из контрольной группы, которая показала, как отмечают исследователи, «бурную реакцию».

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