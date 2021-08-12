Без дождей днем и до +27: погода в Беларуси на 13 августа

В Беларуси уже чувствуется дыхание осени, но днем еще тепло, а некоторых регионах даже жарко. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пятницу, 13 августа, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода и, в основном, без осадков. Прогноз появился на сайте pogoda.by.

Так сообщается, что 13 августа погоду в республике определит область повышенного атмосферного давления. Только ночью местами в северных регионах Беларуси возможны непродолжительные дожди - это скажется влияние неустойчивых воздушных масс.

Однако днем уже - преимущественно переменная облачность и без дождей. Ветер в течение суток западного и северо-западного направления от слабого до умеренного.

В ночные часы градус опуститься до +9...+15 выше ноля, а днем воздух прогреется до +21..+27 тепла.

Водителям необходимо учесть, что ночью и утром в некоторых районах и низинной местности - слабые туманы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первая и единственная пятница 13-е в 2021 году: что нельзя делать 13 августа, чтобы не привлечь несчастье.

На суеверных людей число 13 наводит ужас, а что говорят астрологи? (подробности).

Родник с несколькими названиями: «под Краснолучкой», «Святая криница», «Три ключа». И удивительная легенда, связанная с ним.

«Комсомолка» добралась до третьего родника, который мы решили посмотреть в Витебской области (подробности).

«Это какое-то ненастоящее «все включено»: как в 2021 году белорусы отдыхают на популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Коронавирус и отсутствие массового российского туриста сыграло свою роль. Но море, солнце и кораллы остаются на месте (подробности).