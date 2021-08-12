Без дождей днем и до +27: погода в Беларуси на 13 августа

В Беларуси уже чувствуется дыхание осени, но днем еще тепло, а некоторых регионах даже жарко.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В пятницу, 13 августа, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода и, в основном, без осадков. Прогноз появился на сайте pogoda.by.
Так сообщается, что 13 августа погоду в республике определит область повышенного атмосферного давления. Только ночью местами в северных регионах Беларуси возможны непродолжительные дожди - это скажется влияние неустойчивых воздушных масс.
Однако днем уже - преимущественно переменная облачность и без дождей. Ветер в течение суток западного и северо-западного направления от слабого до умеренного.
В ночные часы градус опуститься до +9...+15 выше ноля, а днем воздух прогреется до +21..+27 тепла.
Водителям необходимо учесть, что ночью и утром в некоторых районах и низинной местности - слабые туманы.
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