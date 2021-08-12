Александру Лукашенко подарили подарок, от которого пальцы президента стали синими

Александру Лукашенко в Витебской области сделали подарок, который президент испытал на себе. Фото: кадр из видео Пул Первого.

В четверг, 12 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко посетил фармпредприятие «БелВитунифарм» в агрогородке Должа Витебского района. Это ведущее предприятие ветеринарной медицины, где производят более 150 наименований сывороток, вирусных и бактериальных вакцин и других ветпрепаратов. Продукция «БелВитунифарма» закрывает практически половину потребностей Беларуси в ветеринарных препаратах.

Директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков ознакомил президента с положением дел на предприятии, рассказал о перспективах и подарил «чемодан ветеринара» от «БелВитунифарма», особенно выделив один из находящихся там препаратов – спрей от ожогов и порезов. Александр Лукашенко брызнул на свою руку из баллончика. Оказалось, что препарат содержит пищевой краситель, и пальцы президента окрасились в синий цвет.

Телеграм-канал пресс-службы президента опубликовал видео, на котором Сергей Большаков рассказывает о преимуществах спрея и объясняет, что краситель на коже не будет держаться долго.

-Оно пройдет! – заверяет директор президента.

-Главное, чтобы, пока вернусь в Минск, прошло, - отвечает тот.

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