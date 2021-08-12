Отпустили после допроса? Экс-участника президентской гонки Андрея Дмитриева отпустили на свободу

Сопредседателя "Говори правду" и активиста платформы "Сход" Андрея Дмитриева отпустили на свободу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что был задержан экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Позже в этот же день - в четверг, 12 августа, стало известно, что политактивиста выпустили на свободу.

Как написал БелаПАН, сопредседателя «Говори правду» и активиста платформы «Сход» Дмитриева отпустили на свободу. О чем он лично сообщил другому сопредседателю «Говори правду» Татьяне Короткевич.

В свою очередь Татьяна Короткевич связала задержание Дмитриева с задержанием других активистов платформы «Сход», активистом которой он также является. Так в среду, 11 августа, как минимум у 22 активистов данной политической платформы проходили обыски. Сообщалось, что большинство активистов «Схода» после допросов отпустили на свободу.

Однако по-прежнему неизвестно о том, представители какого конкретно ведомства задержали 12 августа Андрея Дмитриева.

Известно, что политическая платформа «Сход» - «Сход народных делегатов» сформировалась в феврале 2021-го года. В ее составе 151 делегат, избранные в результате онлайн-голосования. Инициатива послужила откликом на призыв белорусских властей выдвинуть представителей для национального диалога. Создатели заявляют, что «Сход» - это полностью независимая платформа в отрыве от любых политических штабов, а также открытая «для граждан с любыми политическими взглядами».

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