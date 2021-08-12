Опубликованы данные о риске выкидыша у беременных женщин после вакцинации от COVID-19

Вакцинация от COVID-19 не влияет на вероятность выкидыша, заявили в медрегуляторе США. Фото: pixabay.com.

Данные о том влияет ли вакцинация от «ковида» на ранних стадиях беременность на вероятность выкидыша, привели в медрегуляторе США, транслирует ТАСС.

Так в Федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний привели данные анализа о том, что для беременных на ранних стадиях вакцины безопасны. Как и не нашли эксперты зависимости или влияния прививок на увеличение риска выкидыша.

- Проведен новый анализ данных о безопасности вакцины для беременных на ранних стадиях и не найдено какое-либо увеличение риска выкидыша у порядка 2,5 тысяч женщин, получивших мРНК-вакцину от коронавируса до 20-й недели беременности, - поясняется в сообщении ЦКПЗ США.

Сообщается, что риск возникновения выкидыша у женщин на ранних сроках беременности от 11 до 16 процентов. У беременных, прошедших вакцинацию Pfizer и Moderna этот риск составляет около 13 процентов.

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