Осужденного на 2,5 года колонии белорусского кикбоксера признали политзаключенным: а сколько всего

Кикбоксера Алексея Кудина, которого обвинили в драке с милиционерами и осудили, признали политзаключенным. Фото: rh.by.

«Комсомолка» ранее писала о том, как проходил суд над экстрадированным из России белорусским кикбоксером Алексеем Кудиным. А также сообщала о том, что спортсмена приговорили к 2,5 годам заключения.

В четверг, 12 августа, стало известно, что правозащитники признали Алексея Кудина политзаключенным, проинформировало БелаПАН.

Так же сообщается, что в списке политзаключенных кроме кикбоксера Кудина оказался Андрей Соколовский, осужденный 2 августа к 2 годам заключения в колонии, его признали виновным в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудников ОВД (ч.1 ст.342 и 364 УК РБ).

В общем, на 12 августа в Беларуси политическими заключенными признаны правозащитниками уже 631 человек.

Напомним, в начале недели, 9 августа президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявлял о том, что в Беларуси нет статьи о политических заключенных, поэтому он был возмущен «на основании чего другие страны делают выводы» о политзаключенных в республике.

- Ладно бы журналисты где-то там обвинили, но политики об этом заявляют. Ну и потом со своими заключенными мы разберемся сами, - сказал Лукашенко во время «Большого разговора с президентом».

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