Брестчанин забрался в чужую квартиру через балкон и снял со спящей хозяйки золотые кольца и браслет

Мужчина забрался в чужую квартиру и снял с рук спящей женщины кольца и браслет. Фото: УВД Брестского облисполкома.

Житель Бреста стал фигурантом уголовного дела после того, как забрался ночью в чужую квартиру и снял с рук спящей хозяйки золотые украшения –несколько колец и браслет. О том, как это было, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Пострадавшая – 63-летняя пенсионерка – днем познакомилась с мужчиной, который проходил мимо ее дома. Женщина живет на первом этаже. Увидев идущего по улице мужчину с ящиком для инструментов, она пригласила его в квартиру и попросила починить стул. Починить стул мужчина не сумел, но угостил хозяйку спиртным. Какое-то время они выпивали и общались, а потом мужчина ушел.

-Во время общения гость заприметил на руках хозяйки золотые украшения, - рассказали в УВД.

Около трех часов ночи мужчина вернулся, залез на балкон, через незапертое окно пробрался в квартиру, подошел к спящей женщине и снял украшения с ее рук. В конце концов хозяйка проснулась и начала сопротивляться, но налетчику удалось сбежать.

Всего ночной гость унес пять колец и браслет общей стоимостью 2 700 рублей. Украшения он сдал в ломбард, вырученные деньги пропил. Милиция задержала злоумышленника по горячим следам – он попал на камеры видеонаблюдения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту грабежа. Его могут наказать лишением свободы до шести лет.

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