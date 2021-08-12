Максимальная смертность с начала пандемии: в России за сутки умерли 800 человек

В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от коронавируса за сутки. Фото: ТАСС

Антирекорд в России - с начала пандемии зафиксировано максимально число смертей от коронавируса, сообщает ТАСС. Так за сутки на 12 августа впервые сообщается о более чем 800 летальных исходах.

Так за сутки в России скончались 808 человек с выявленным коронавирусом, за все время пандемии умерли уже 168 тысяч 49 пациентов.

Также исходя из данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в России условная летальность заболевания (окончательная определяется только после завершения эпидемии - Прим.) сохраняется на уровне 2,57 процента.

Всего же с начала пандемии в России коронавирус выявили у 6 миллионов 534 тысяч 791 человека, число вылечившихся - 5 миллионов 828 тысяч 972. Доля выписанных пациентов составляет более 89 процентов от общего числа заразившихся.

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