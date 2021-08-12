Пенсионер из Витебска думал, что в 10 раз приумножил свои сбережения, а на самом деле его обобрали до нитки

Мужчина лишился всех сбережений, поверив, что он успешный биржевой игрок. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Октябрьском районе Витебска возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Пострадавший – житель Витебска, пенсионер. Как рассказала оперуполномоченный отделения розыскной работы отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Анна Лебедева, мужчина решил заняться трейдингом.

Пенсионер нашел сайт, который выглядел как платформа для трейдинга на мировых биржах. Это оказался фишинговый сайт – копия, которую используют в своих целях мошенники. Когда пенсионер создавал на сайте свой личный кабинет, он указал данные своего банковского счета. На тот момент на счету у него лежали все сбережения – около 50 тысяч рублей.

Какое-то время мужчина «торговал на биржах», причем, как ему казалось, довольно успешно. Данные в его личном кабинете говорили о том, что он почти в десять раз увеличил свои накопления. На самом деле за это время аферисты сняли со счета все его деньги.

-Витебским ГОСК возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь “Мошенничество”, - рассказали в Октябрьском РОВД.

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