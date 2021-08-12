В Следственном комитете рассказали, что с начала года 16 несовершеннолетних белорусов покончили с собой

С начала года в Беларуси покончили с собой 16 детей и подростков. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Статистику детских и подростковых суицидов обнародовал Следственный комитет. По этим данным, с 1 января по 12 августа в Беларуси покончили с собой 16 несовершеннолетних. Среди них 8 юношей и 8 девушек. Самому юному самоубийце было 11 лет, самому старшему – 17.

Так, 11 апреля в Гродненской области нашли 17-летнюю одиннадцатиклассницу без признаков жизни. Накануне девушка отдыхала с друзьями и не вернулась домой, родители забили тревогу. Тело девушки нашли в лесополосе. Следственный комитет проводил проверку по этому факту. Кстати, по данным СК, ни в одном из случаев самоубийства несовершеннолетних не было выявлено криминала.

Суицидальное поведение часто бывает сигналом, что ребенку нужна помощь, напомнили в СК. Так, в Брестской области 15-летняя девочка резала себя бритвой, ссылаясь на то, что взрослые ее не понимают, а в Гродненской области 9-летняя девочка выпрыгнула из окна пятого этажа. Девочка надеялась, что после этого ее родители, которые были в ссоре, помирятся.

-Следственный комитет призывает родителей быть внимательными к своим детям и научиться слышать не только, что говорит ребенок, но и что он думает, а также всегда быть в курсе, что он делает, в том числе и в сети Интернет, - отметили в СК.

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