В упавшем в озеро на Камчатке вертолете Ми-8 находился белорус - ему удалось спастись

В упавшем в озеро на Камчатке вертолете Ми-8 находился белорус. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» в четверг, 12 августа, упал в Курильское озеро Кроноцкого заповедника на Камчатке. Он затонул на глубине более 100 метров. На борту вертолета находилось 16 человек, 8 из них погибли. Двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

На борту вертолета в числе пассажиров был экономический обозреватель телеканала «Россия-24» белорус Николай Корженевский. Он рассказал свою историю спасения журналистам.

Николай отмечает, что заметил, что вертолет постоянно снижался. Но только в последний момент увидел воду за окном – в трех метрах от себя. После удара мужчина расстегнул ремень безопасности, набрал воздух и нырнул через задний грузовой отсек.

- Вода была очень холодной. Самое прекрасное то, как нас отыскали спасатели с ближайшей базы. Буквально за три-четыре минуты уже пришли катера, нашли нас, хотя все было в ужасном тумане, - рассказывает Корженевский.

По его словам, спасатели действовали профессионально. Они глушили моторы и слушали крики людей, чтобы понять, куда именно плыть.

- Пожалуй, это самая прекрасная часть данной истории, - подчеркнул белорус.

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