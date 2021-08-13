Медик назвал симптомы двухмесячного постковидного синдрома

Последствия коронавируса переболевший пациент может ощущать еще в течение двух месяцев. Фото: pixabay

Последствия коронавируса переболевший пациент может ощущать еще в течение двух месяцев. Об этом заявил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

Российские ученые провели глубинное исследование с участием 250 заразившихся пациентов, за ними наблюдали больше месяца после выписки.

– Коронавирус оставляет свой след, к счастью, временный. Главных симптомов три: раздражительность, отрицательные эмоциональные проявления и быстрая утомляемость, – отметил врач, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что подобные побочные эффекты у пациентов моложе 60 лет могут наблюдаться в течение двух месяцев после выписки, а пожилых постковидный синдром может беспокоить дольше.

Быстрее восстановить организм, по словам Проценко, помогут постепенное увеличение физических нагрузок и соблюдение правил стандартной реабилитации, которую назначает лечащий врач.

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