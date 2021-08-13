В МВД опровергли информацию о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома. Фото: ОНТ

В МВД опровергли информацию о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома. Сообщение об этом было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

- Некоторые экстремистские телеграм-каналы сегодня распространяют череду фейковых сенсаций. Хотелось бы отметить, что информация о минировании Жабинковского РОВД и райисполкома чрез электронную почту не соответствует действительности, - прокомментировали в МВД.

И добавили, что информация о замыкании железнодорожных путей также не соответствует действительности.

- Органы государственной власти функционируют в обычном режиме. Мы и далее продолжаем реагировать на вбросы и разоблачать фейки, - заявили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В МВД опровергли информацию о тысяче уволившихся сотрудников.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что информация о тысяче уволившихся сотрудников является фейком. (подробности)

В МВД опровергли информацию о том, что начальник Полоцкого ИВС был найден мертвым непосредственно на своем рабочем месте.

Обстоятельства смерти в настоящее время устанавливаются. (подробности)

В МВД прокомментировали информацию о принудительной вакцинации осужденных в колониях и тюрьмах.

В ведомстве заявили, что это не соответствует действительности. (подробности)