Политологу Александру Федуте продлили срок содержания под стражей до 12 октября. Фото: БелаПАН

Белорусскому политологу Александру Федуте продлили срок содержания под стражей до 12 октября. Об этом сообщила его супруга Марина Шибко в Facebook.

- Содержание под стражей было продлено до 12 октября. Но Александр пишет, что собирается встретить в камере Новый год и день рождения. Поэтому передала телевизор и главную трансляцию, которая была 9 августа, он видел, - написала жена Федуты.

Она также добавила, что Следственные действия с Александром Федутой не проводятся уже три месяца.

Марина Шибко написала о том, что Федута похудел и у него возобновилась подагра.

- У него поменялись сокамерники и он взгрустнул. Рассказывал, что были «рукастые» и даже брюки ему ушили, которые «выходные», так как похудел. Александр перенес жару сносно, ему удачно вырвали зуб, но возобновилась подагра. Он ковыляет, а палочку взять нельзя, - сообщила жена.

Напомним, что Александр Федута пропал в Москве 12 апреля. Чуть позже в КГБ подтвердили информацию о его задержании.

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