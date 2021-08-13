Пограничники отработали пресечение попытки прорыва границы и акции протеста

Пресечение попытки прорыва границы отработали белорусские пограничники на заключительном этапе комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой 12 августа. Фото: ГПК

Пресечение попытки прорыва границы отработали белорусские пограничники на заключительном этапе комплексного оперативно-тактического учения с Гродненской пограничной группой 12 августа. Учение проходило в пункте упрощенного пропуска «Поречье», сообщили в ГПК.

Пограничники отрабатывали пресечение попытки прорыва через границу транспортного средства и захвата заложника.

По замыслу учения, в пункт пропуска прибыли несколько легковых автомобилей. Во время осмотра первой машины были выявлены признаки перевозки взрывчатки. Водитель попытался прорваться через границу в сопредельную страну. Пограничный наряд остановил машину, затем водитель с пистолетом взял заложника и потребовал пропустить через границу.

«На фоне создавшейся ситуации пассажиры автомобилей на территории пункта пропуска организуют акцию протеста против действий военнослужащих органов пограничной службы», – рассказали в ГПК подробности сценария.

В учениях были задействованы резервы Гродненской пограничной группы, сотрудники Отдельной службы активных мероприятий, УВД Гродненского облисполкома, УКГБ по Гродненской области, МЧС, группа разминирования.

Председатель Государственного пограничного комитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо отметил, подводя итоги учений, что была создана не какая-то искусственная обстановка, а соответствующая тому, что сейчас происходит на границе и может возникнуть в перспективе.

Читайте также:

Российско-белорусские учения «Запад-2021»: отработают «дестабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой

Сценарий учений – конфликт, возникший из-за деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистов и международных террористов (подробности).

Погранкомитет РБ: литовские пограничники выбросили беременную иностранку без сознания на линию границы

Сообщается, что все случилось 10 августа на границе под Сморгонью (подробности).

Литовские пограничники показали свое видео с инцидента с беременной женщиной на белорусской границе

По их версии, «беременная иностранка без сознания» оказалась симулянткой, встала и пошла (подробности).