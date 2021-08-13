Дмитриев – о задержании: «Я отводил детей в школьный лагерь, и у школьных ворот ко мне подошли силовики»

Дмитриев во время вечернего стрима рассказал о своем задержании Фото: Павел МАРТИНЧИК

Экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев рассказал о своем задержании во время вечернего стрима в четверг, 12 августа, на своем Youtube-канале.

Дмитриев рассказал, что 12 августа утром, он отводил детей в школьный лагерь. У школьных ворот к нему подошли силовики, они представились и пригласили проехать с ними. Андрей Дмитриев добавил, что ему разрешили завести детей в школу, а после этого сотрудники милиции провели его в машину и отвезли домой на обыск.

- Сотрудники милиции делали все корректно, но тщательно. Они заглядывали в каждый ящик, смотрели везде. После обыска у меня была изъята вся техника и мы поехали на допрос, который продолжался на протяжении нескольких часов, - сообщил Дмитриев.

Он отметил, что не может рассказать подробности допроса, так как с него взяли подписку о неразглашении.

- Я до последнего считал, что поеду сейчас, как Лещеня (экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, который был задержан 11 августа – Ред.) на Окрестина. Будем вместе с ним обсуждать его диппрошлое. Но в конце с меня взяли подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовно деле и сказали мне: «Идите». Вот такой день. У меня нет ни техники, ни компьютера, ни телефонов, - рассказал политик.

Дмитриев подчеркнул, что не собирается уезжать из Беларуси и добавил, что подписку о невыезде у него не взяли.

- Мой сегодняшний допрос, обыск и, самое главное, то, что меня отпустили, показывает, что какое-то время у меня еще есть. Я не знаю сколько, - сказал Дмитриев.

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