Премьер Словакии заявил о готовности к новым санкциям против белорусских властей после задержания экс-посла Лещени. Фото: pixabay

Словакия готова поддержать введение Евросоюзом новых санкций против белорусских властей. Такое заявление накануне вечером сделал глава правительства республики Эдуард Хегер, комментируя задержание в Минске экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещени.

– Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление [на белорусские власти], чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране. Мы готовы к дальнейшим санкциям [против белорусских властей], – сказал премьер-министр Словакии, его цитирует ТАСС.

Хегер добавил, что «задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [властей] по отношению к своим гражданам».

Глава кабмина Словакии также призвал президента Беларуси Александра Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных.

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