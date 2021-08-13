Первый нелегальный мигрант вернулся на родину, получив от Литвы финансовую помощь в 300 евро. Фото: Delfi.lt

В четверг, 12 августа, из Вильнюса в Стамбул по собственному желанию вылетел гражданин Ирака, который нелегально пришел из Беларуси в Литву 20 июня 2021 года. Он попросил убежище, но не получил его. Так как у гражданина Ирака были документы, и он выразил желание вернуться домой, ему обеспечили данную возможность, пишет Delfi.lt.

Издание подчеркивает, что гражданин Ирака получил от Литвы финансовую помощь в размере 300 евро, а также билеты на самолет. В ближайшее время Литву покинут еще около 10 иракцев.

- Мы видим, что растет число мигрантов, которые хотят вернуться на родину по своей воле. Нелегальные мигранты, которые не получили убежище, будут вынуждены покинуть Литву. Если же они сотрудничают и соглашаются вернуться, то мы им возможность предоставляем, - отметила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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