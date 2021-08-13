Работник МЧС погиб в ДТП, когда ехал спасать пострадавших в аварии с автобусом людей в Столинском районе

Пассажирский автобус съехал в кювет в Столинском районе в пятницу, 13 августа. Фото: МВД

Сотрудник МЧС погиб в результате аварии, в которую попала его автоцистерна в пятницу, 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Там рассказали, что сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС.

«В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия», – сообщили в МЧС.

Тем временем в пресс-службе МВД соощили, что пассажирский автобус съехал в кювет в Столинском районе в пятницу, 13 августа. В результате пострадали четыре человека.

«ДТП произошло сегодня около 7:30 часов утра вблизи деревни Теребище. По предварительной информации, рейсовый автобус МАЗ, двигавшийся по маршруту Столин – Стахово, на закруглении дороги съехал в кювет. В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи», – сообщили подробности в МВД.

Там добавили, что на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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