Замглавы Минздрава Тарасенко рассказал о состоянии детей, которые заразились коронавирусом в детском лагере «Лесная поляна» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко рассказал о состоянии детей, которые заразились коронавирусом в детском оздоровительном центре «Лесная поляна», расположенном под Сморгонью. Об этом сообщает БЕЛТА.

- Хотел бы сразу сказать, что состояние двух детей удовлетворительное. Пока госпитализация не требуется. Дети находятся под наблюдением медработников не только района, но и республиканских учреждений здравоохранение, - отметил Тарасенко.

Он добавил, что все заболевшие коронавирусной инфекцией бил изолированы, за ними было организовано круглосуточное меднаблюдение.

- Пока никто не госпитализирован, но данная возможность будет предоставлена тем, кому это понадобится, - заверил главный государственный санитарный врач.

Утром 13 августа стало известно о том, что на территории оздоровительного центра «Лесная поляна» проводится санитарная обработка.

- Как только дети, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, переводятся из помещения, в котором они находились, обязательно проводится санитарная обработка, - заявила начальник главного управления здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитат Людмила Кеда, передает БЕЛТА.

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