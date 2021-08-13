«Сказал, что ему стыдно за меня и сборную»: Тимановская раскрыла подробности телефонного разговора с министром спорта

Бегунье Кристине Тимановской пришлось извиняться перед министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. Фото: скриншот видео

Белорусская бегунья Кристина Тимановская объяснила, почему удалила публикацию в Instagram с критикой руководства на Олимпиаде. Об этом она рассказала в интервью российскому Youtube-каналу «Редакция».

– Я получила телефонный звонок из Минска. Мне сказали, мол, удали, пока не поздно. Иначе будут большие проблемы, – раскрыла подробности Тимановская, добавив, что звонок был от старшего тренера сборной по спринту.

Тимановская отметила, что ей намекнули, что проблемы будут не от тренера, а выше.

По ее словам, ей также пришлось извиняться перед министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком.

– Когда в моей комнате был главный тренер, ему как раз в этот момент позвонил министр спорта. Тренер передал мне трубку. Я сказала, что очень сожалею о том, что высказалась в такой форме в своем инстаграме. Я попросила его только о том, чтобы он позволил мне остаться в Токио и завершить свое выступление на Олимпийских играх. Он мне ничего не ответил, сказал только, что ему стыдно за всю сборную и, в частности, стыдно за меня. «Отдай обратно трубку главному тренеру», – сообщила Тимановская.

Напомним, что спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских легкоатлеток отстранили от участия в эстафете 4 х 400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, в итоге тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Она раскритиковала руководство за такое решение и заявила, что оно пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

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Также спортсменка поделилась планами на будущее, признавшись, что рассчитывает продолжить свою спортивную карьеру (подробности).

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