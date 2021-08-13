Роман Головченко: «Изменения в системе образования произойдут до сентября 2022 года, если их поддержит президент»

Головченко сообщил, что изменения в системе образования произойдут до сентября 2022 года, если их поддержит президент Фото: Павел МАРТИНЧИК

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам совещания в преддверии Республиканского педсовета, которое состоялось 12 августа, рассказал, что изменения в системе образования произойдут до сентября 2022 года, если их поддержит президент. Информация об этом была опубликована на сайте правительства.

- Предложения Министерства образования уже неоднократно рассматривались в правительстве, на заседании республиканского совета ректоров, совещаниях с участием различного круга заинтересованных лиц: представителей госорганов, педагогов, ведущих общественных объединений, родителей, - отметил Головченко.

На совещании рассматривались предложения Министерства образования, которые касаются изменения формата вступительной кампании, введения национального экзамена для выпускников средней школы, внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету в учреждениях высшего образования, а также совершенствования отбора наиболее подготовленных абитуриентов для обучения в вузах.

- Совмещения выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языкам и цт по данным предметам позволит уменьшить нагрузку на учащихся 11 классов, повысить объективность оценки знаний учащихся, а также усилить контроль за результатами учебной деятельности выпускников, - заявил Министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

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