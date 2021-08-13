Лукашенко прибыл в Рогачевский район с рабочей поездкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 августа, прибыл с рабочей поездкой в Рогачевский район Гомельской области. Фото: Telegram / "Пул первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 августа, прибыл с рабочей поездкой в Рогачевский район Гомельской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко побывает на ОАО «Тихиничи». Ему доложат о ходе уборочной кампании, социально-экономическом развитии региона.

Также планируется, что Лукашенко ознакомится с организацией работы мастерских машинно-тракторного парка ОАО «Тихиничи». На поле с озимым тритикале ему покажут новый самоходный зерноуборочный комбайн GH810 (КЗС-3321), пишет БЕЛТА.

В программе поездки – посещение физкультурно-оздоровительного комплекса агрогородка Тихиничи, где речь пойдет о развитии и благоустройстве сельских населенных пунктов в рамках проекта «Деревня будущего». Кроме того, он пообщается с местными жителями.

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