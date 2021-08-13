ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всемирная организация здравоохранения планирует создать новую группу экспертов для выяснения происхождения коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на опубликованный пресс-релиз ВОЗ.

В заявлении говорится о том, что Всемирная организация здравоохранения с самого начала пандемии коронавирусной инфекции ведет активную работу с научным сообществом с целью точного определения причин возникновения инфекции, а также для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии.

- ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения коронавирусной инфекции и, что еще важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, которые обладают пандемическим потенциалом, - написано в документе.

В организации также уточнили, что изучение природы появления коронавируса не является приписывание вины, указанием пальцем или политподсчетом очков.

- Поиск происхождения нового вируса – сложнейшая научная задача, которая требует много времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы как можно скорее приступить к следующей серии исследований, - написано в заявлении.

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