Дожди, грозы и до +30°С: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 14 и 15 августа

Днем в субботу, 14 августа местами по западной половине Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С Фото: Павел МАРТИНЧИК

Днем в субботу, 14 августа местами по западной половине Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С. Об этом сообщили в Белгидромете.

На этот день синоптики объявили желтый уровень опасности.

Грозы и дожди принесет в республику атмосферный фронт, который перемещается из Польши, но его влияние и будет ощущаться по западной половине страны, говорится в видеопрогнозе Белгидромета.

В целом же 14 августа погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер будет южный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +9°С до +15°С, днем потеплеет до +23°С…+30°С.

В воскресенье 15 августа без дождей тоже не обойдется. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В воскресенье 15 августа, погоду будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, поэтому без дождей тоже не обойдется.

Местами по республике ожидаются кратковременные осадки, в отдельных районах грозы. Ветер будет юго-западный, западный порывистый.

Ночью столики термометров поднимутся до отметки в +12°С… +18°С, днем ожидается от +20°С по северо-западу до +31°С по юго-востоку республики.

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