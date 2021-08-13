Компания «Евроторг» опровергла слухи о продаже сети российскому «Магниту». Фото: sb.by

Компания «Евроторг» опровергла слухи о продаже крупнейшей розничной сети Беларуси россискому «Магниту». Информация об этом была опубликована на сайте компании.

- ООО «Евроторг» опровергает информацию, которая появилась в некоторых СМИ и телеграм-каналах о возможной покупке сети российским ритейлером «Магнит». На данный момент мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности, - написано в заявлении.

В компании также подчеркнули, она органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, а также продолжает укреплять лидерство в продовольственном ритейле. В заявлении отмечается, что уже в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать уже более тысячи магазинов.

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