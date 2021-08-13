За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь 19 человек, двоих пустили в страну

За прошедшие сутки литовский пограничники вернули в Беларусь 19 мигрантов, при этом двоих пустили в страну. Фото: pixabay

За прошедшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь 19 мигрантов, при этом двоих пустили в страну. Об этом сообщает 13 августа delfi.lt со ссылкой на Службу охраны госграницы (СОГГ).

Отмечается, что двоих мигрантов Литва приняла по гуманитарным причинам. При этом представитель СОГГ Рокас Пукинскас заявил, что не может сообщить, по каким именно гуманитарным причинам эти люди были приняты.

Отмечается, что нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть из Беларуси в Литву, вернули обратно в Швенчёнском, Вильнюсском и Варенском районах и в Друскиникайском самоуправлении. Пограничники и помогающие им военные не использовали служебное оружие, спецсредства и физическое насилие.

Напомним, что с 11 августа 2020 года Литва в порядке исключения выдает разрешение на прибытие по гуманитарным причинам гражданам Беларуси.

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