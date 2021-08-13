Воскресенский назвал дату, когда 100 человек, которые написали Лукашенко прошение на помилование, могут выйти на свободу

Воскресенский назвал дату, когда Лукашенко может принять решение о помиловании 100 человек Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский в Смартэфире на Yotube назвал дату, когда 100 человек, которые написали Лукашенко прошение на помилование, могут выйти на свободу

- Фамилии я, к сожалению, озвучить не могу исходя из этической точки зрения. И они не давали мне своего разрешения. Напомню, что в списке на помилование 100 человек, в числе которых 93 – политические активисты, 6 экс-банкиров, которые проходили по «делу Белгазпромбанка», а также экс-директор Могилевской филармонии. Он нам нужен для организации информационной работы и турне по Беларуси. Нам – это Круглому столу демократических сил. Это первая сотня, потому что и далее письма продолжают поступать, - заявил Воскресенский.

Воскресенский напомнил, что главное условие – это деятельное раскаяние, готовность написать прошение на помилование и признать вину.

- Список из 100 человек был передан президенту утром 9 августа перед «Большим разговора». А уже вечером 9 августа мы направили им всем именные письма со следующим текстом: спасибо за готовность раскаяться и вернуться в гражданский оборот, в семьи, к родным, мы ничего не обещаем, но сделаем все возможное для того, чтобы увидеться с вами на свободе, - отметил Воскресенский.

Он назвал дату, когда 100 человек, которые написали прошение о помиловании президенту Беларуси Александру Лукашенко, смогут выйти на свободу.

- Я с большой долей вероятности могу предположить, что 17 сентября – в День народного единства, в праздник, который мы впервые будем отмечать, семьи заключенных смогут увидеть своих кормильцев, мужей, сыновей, но повторюсь, что мы ничего не можем прогнозировать, - подчеркнул Воскресенский.

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