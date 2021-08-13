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Общество13 августа 2021 11:56

Воскресенский назвал дату, когда 100 человек, которые написали Лукашенко прошение на помилование, могут выйти на свободу

Он добавил, что не может озвучить фамилии 100 человек из этической точки зрения
Инна КОРСАК
Воскресенский назвал дату, когда Лукашенко может принять решение о помиловании 100 человек

Воскресенский назвал дату, когда Лукашенко может принять решение о помиловании 100 человек

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский в Смартэфире на Yotube назвал дату, когда 100 человек, которые написали Лукашенко прошение на помилование, могут выйти на свободу

- Фамилии я, к сожалению, озвучить не могу исходя из этической точки зрения. И они не давали мне своего разрешения. Напомню, что в списке на помилование 100 человек, в числе которых 93 – политические активисты, 6 экс-банкиров, которые проходили по «делу Белгазпромбанка», а также экс-директор Могилевской филармонии. Он нам нужен для организации информационной работы и турне по Беларуси. Нам – это Круглому столу демократических сил. Это первая сотня, потому что и далее письма продолжают поступать, - заявил Воскресенский.

Воскресенский напомнил, что главное условие – это деятельное раскаяние, готовность написать прошение на помилование и признать вину.

- Список из 100 человек был передан президенту утром 9 августа перед «Большим разговора». А уже вечером 9 августа мы направили им всем именные письма со следующим текстом: спасибо за готовность раскаяться и вернуться в гражданский оборот, в семьи, к родным, мы ничего не обещаем, но сделаем все возможное для того, чтобы увидеться с вами на свободе, - отметил Воскресенский.

Он назвал дату, когда 100 человек, которые написали прошение о помиловании президенту Беларуси Александру Лукашенко, смогут выйти на свободу.

- Я с большой долей вероятности могу предположить, что 17 сентября – в День народного единства, в праздник, который мы впервые будем отмечать, семьи заключенных смогут увидеть своих кормильцев, мужей, сыновей, но повторюсь, что мы ничего не можем прогнозировать, - подчеркнул Воскресенский.

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