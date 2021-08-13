ДФР Беларуси возбудил 20 уголовных дел за зарплаты в конвертах. Фото: БелТА.

- Наверное, самые яркие примеры - это факты выплаты зарплаты в конвертах, которые пересечены Департаментом финансовых расследований и нашим управлением по Брестской области в отношении 3 коммерческих структур Минска и Бреста. Сумма выданных работникам так называемых серых зарплат составила более 11 миллионов рублей, - рассказала начальник управления документальных проверок Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Марина Дробышевская на онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

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