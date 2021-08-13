ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами, чтобы снизить нагрузку на выпускников

ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предложения Минобразования по изменению формата вступительной кампании и другие рассматривались на совещании по вопросам образования с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, представителей этой сферы, общественных организаций и родителей, об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

На совещании предложили ввести национальный экзамен для выпускников средних школ, внутренний вступительный экзамен по профильному предмету в вузах и совместить выпускные экзамены с централизованным тестированием.

– Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языку и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на одиннадцатиклассников, повысить объективность оценки знаний учащихся, лучше контролировать результаты учебы выпускников, – сказал министр образования Игорь Карпенко.

Тестирование останется основной формой вступительных испытаний в вузы, при этом не исключается внутренний профильный экзамен на отдельные специальности (педагогические, творческие и иные).

Если предложения будут одобрены президентом Беларуси Александром Лукашенко, то они вступят в силу до 1 сентября 2022 года.

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