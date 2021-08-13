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Общество13 августа 2021 12:46

ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами, чтобы снизить нагрузку на выпускников

Также предлагается ввести национальный экзамен для выпускников средних школ
Юлия ХВОЩ
ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами

ЦТ хотят совместить со школьными экзаменами

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Предложения Минобразования по изменению формата вступительной кампании и другие рассматривались на совещании по вопросам образования с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, представителей этой сферы, общественных организаций и родителей, об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

На совещании предложили ввести национальный экзамен для выпускников средних школ, внутренний вступительный экзамен по профильному предмету в вузах и совместить выпускные экзамены с централизованным тестированием.

– Совмещение выпускных экзаменов по математике, русскому или белорусскому языку и централизованного тестирования по этим предметам позволит уменьшить нагрузку на одиннадцатиклассников, повысить объективность оценки знаний учащихся, лучше контролировать результаты учебы выпускников, – сказал министр образования Игорь Карпенко.

Тестирование останется основной формой вступительных испытаний в вузы, при этом не исключается внутренний профильный экзамен на отдельные специальности (педагогические, творческие и иные).

Если предложения будут одобрены президентом Беларуси Александром Лукашенко, то они вступят в силу до 1 сентября 2022 года.

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