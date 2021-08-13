“Выбирал жертву в вечерней электричке”: под Минском поймали мужчину, нападавшего на девушек. Фото: МВД РБ.

Первое сообщение о нападении поступило в милицию 22 июля. Неизвестный схватил за волосы двух девушек, возвращавшихся с электрички в поселок Черницкий, и тащил в сторону кустов, нанося удары по голове. В какой-то момент им удалось вырваться и убежать, сообщает МВД Беларуси.

Еще одно схожее преступление произошло около полуночи 8 августа. В Смолевичах на 17-летнюю девушку напал мужчина. В этот раз он пытался снять с девушки одежду, но жертве удалось вырваться.

Потерпевшая исчерпывающе описала внешность нападавшего милиционерам, его примерный возраст, и во что он был одет. Эта информация позволила оперативникам уже спустя несколько часов задержать подозреваемого в Смолевичах.

Им оказался 58-летний ранее неоднократно судимый за изнасилования житель Борисова, освободившийся из мест лишения свободы в прошлом году. Правоохранители установили, что борисовчанин садился на вечернюю электричку, в пути выбирал жертву и выходил за ней на её остановке. Затем в безлюдном месте нападал с целью изнасилования.

Сейчас милиционеры ищут других жертв мужчины и просят их обращаться в милицию.

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