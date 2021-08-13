Задержанного Григория Костусева из СИЗО КГБ возят на обследование к врачам. У него подозревают онкологию

Григорий Костусев получил возможность пройти медицинское обследование. Фото: «Наша ніва»

Григорий Костусев, у которого подозревают онкологию, получил возможность пройти медицинское обследование. Об этом пишет Sputnik.

По словам адвоката Костусева Инессы Аленской, ее подзащитный по-прежнему «находится в СИЗО КГБ, но его по мере необходимости возят к медикам».

Она также рассказала, что Костусев чувствует себя плохо, постоянно жалуется на состояние здоровья и не может спать по ночам.

Лидер партии БНФ Григорий Костусев был задержан 12 апреля 2021 года в Шклове. Он является фигурантом уголовного дела о «заговоре с целью захвата государственной власти». Вскоре после задержания он начал жаловаться на плохое самочувствие, родственники сообщили, что у него подозревают онкологические заболевание.

В июле Костусеву отказались изменить меру пресечения и вернули из тюремной больницы в СИЗО КГБ.

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