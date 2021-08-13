Воскресенский рассказал, кто не написал прошение о помиловании и как ему ответил Тихановский Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Директор информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский в Смартэфире на Yotube рассказал, кто не написал прошение о помиловании президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Ранее Воскресенский уже говорил, что в списке на помилование 100 человек, но среди них нет Сергея Тихановского, юриста Максима Знака, Марии Колесниковой и Николая Статкевича.

- К примеру, Максим Знак написал в Круглый стол демократических сил, но это было не прошение о помиловании. Прошение о помиловании он не написал. Зато дал нам свои советы по процедуре, которая связана с помилованием, и мы с благодарностью ответили ему обратно. Максим хотя бы отреагировал. Что касается остальных, то они наши письма прочитали, но так и не ответили на них. Исходя из норм приличия и этикета – не ответили, - заявил директор КСДС.

Воскресенский добавил, что раз перечисленные считают себя политлидерами, то они могли хотя бы прислать некую свою политическую декларацию.

- Но мы видим и читаем в СМИ, что Сергей Тихановский порвал письмо с предложением написать помилование, а Николай Статкевич рассмеялся. Ну и пусть смеются, это их право, - сказал Воскресенский.

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